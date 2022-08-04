Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS iptaline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:10
Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması
Abone Ol google-news

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Arıncı, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

 


kpss Devlet Denetleme Kurulu Yunus Arıncı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler