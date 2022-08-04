Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS iptaline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Arıncı, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...
Video Haberler
- Karamollaoğlu ilk seçimde olacakları açıkladı
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
- AKP'li belediyeden mitinge 'çağrı'
- Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!
- Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme