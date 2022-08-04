Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:10

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Arıncı, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...