Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması

06 Nisan 2022 Çarşamba, 07:43

Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırındaki Buça'daki kan donduran görüntüler dünya gündeminde yerini koruyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz.

Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."