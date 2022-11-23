Son dakika... Düzce ve Sakarya'da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara
Son dakika haberi... Düzce Valisi Cevdet Atay ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
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