Son Dakika: Ege'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.05'te gerçekleşen depremin derinliği ise 10.27 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.00 km] Urla (İzmir)
Tarih:2023-08-14
Saat:08:05:38 TSİ
Enlem:38.49 N
Boylam:26.795 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/biineDhNEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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