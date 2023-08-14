Son Dakika: Ege'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 08:39
Son Dakika: Ege'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.05'te gerçekleşen depremin derinliği ise 10.27 km olarak ölçüldü.


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