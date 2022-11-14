Son Dakika... EGM paylaştı: Patlayıcının TNT olduğu tespit edildi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:03

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'ndaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

Kriminal Daire Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir" denildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği, Suriye uyruklu Ahlam Albashir olarak açıklanmıştı.