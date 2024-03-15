Son dakika... Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'nda konuşuyor!

Son dakika haberi... Kağıthane Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kıymetli öğretmenlerimiz atama konusunda çok sıkıntılı ve öfkeli. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:56
Son dakika... Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'nda konuşuyor!
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CHP'nin adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'nda konuşuyor.

"İMAMOĞLU İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıymetli öğretmenlerimiz atama konusunda çok sıkıntılı ve öfkeli. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün.

İsrafçılar gitti, icratciler geldi. Rantçılar gitti halkçılar geldi. Hem de Cumhuriyet’in Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden halkçılar geldi. Enerjimizin kaynağını merak edenlere şöyle söyleyin, Ekrem İmamoğlu’nun enerjisinin kaynağı çarşıda pazarda, enerjisinin kaynağı güzel annelerimizle konuşurken, dertleşirken…

Halkın sevgisinden enerjimizi alıyoruz. Ama onlar bunu anlayamaz. Çünkü onlar çarşıya, pazara gidebilir lermi ? Gidemezler. Yüzleri yok. Sorulara cevapları yok. Tembeller, çalışmıyorlar. Çalışsalar emeklilerimiz bu kadar mağdur olur mu? İşsizlik bu kadar yüksek olur mu?"

Ayrıntılar geliyor...


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