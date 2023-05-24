Son dakika... Ekrem İmamoğlu o günü işaret etti... 'Hep beraber ceketimizi çıkaracağız'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:52

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun gerçekleşeceği 28 Mayıs'ı işaret ederek, "Sandık günü hep beraber ceketimizi çıkaracağız" dedi.

"KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN İFTİRADAN GERİ DURMUYOR"

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'montaj' olduğunu itiraf ettiği videolara dair konuşan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın sırf koltuğunu korumak için, fitneden, yalandan, fesattan, iftiradan geri durmuyor. Montaj işi, şu işi bu işi diyor. Bir Müslüman yalan konuşur mu? Kul hakkı yemek, iftira atmak, yalan konuşmak büyük günah. Kalkacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu’na, bizlere terörist diyeceksiniz. Bizim insanımızı zehirliyorlar, yalanlarıyla aldatıyorlar."

"SANDIK GÜVENLİĞİ" ÇAĞRISI!

"Oy ver" çağrısı yaparak, sandık güvenliğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sandıklara nasıl sahip çıkacağız? İster siyasi partiler üzerinden sandık görevlisi olun. İster Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun. Sandıklarınızı bırakmayın. İki kişiye oy kullanılacak. Dolayısıyla iki kişiye oy kullanılan iş çok hızlı sonuçlanacak. Dolayısıyla sakın ayrılmayın oradan. Elinizde canım Türk bayraklarıyla okulları terk etmeyip, demokrasi bayramını kutlayacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Atatürk'ün Çankaya'sına yollayacağız."