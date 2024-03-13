Son dakika... Erdoğan, Şırnak'taydı: 'Devletin hataları elbette olmuştur'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:46

Güncelleme: 13.03.2024 - 15:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta konuştu.

"ŞIRNAK İLE ARAMIZA GİRMEK İSTEDİLER"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şırnak ile aramıza girmek isteyenler oldu, bu bölge ile bağımızı kesmek istediler. Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Biz bu sinsi oyunu bozduk.

Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Kalpsiz bir vücut olur mu? Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız sıkıntı çekti, eziyet çekti. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında her şehrin kaderi yapılmak istendi.

Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar; bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak isteyen insanların başına musallat olmuştur.

"ETRAFIMIZDAKİ ATEŞİN..."

Bölücü terör örgütü bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilmiştir. Devletin hataları elbette olmuştur. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle tüm unsurlarıyla bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle aramıza set çekerek aramıza mesafe koyuyoruz.

Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz hammadde kaynağı görenler, şimdi bizim pazarımız oldu. Tabloyu geri çevirdik. Aramıza fitne sokmak isteyen muhterislere fırsat vermezsek emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz felaket tellallığı yapanlara bakmayın.

"MİLLİ GELİRDE DÜNYADA 11'İNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olmayacaktır. Artık daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi heba eden yüklerden kurtuldukça milletimizi zenginleştirme konusunda daha hızlı ilerliyoruz.

Şu anda satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sıradayız. İnşallah bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişibaşı gelirimizi çoğaltarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak."