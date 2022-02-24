TBMM Genel Kurulu Rusya-Ukrayna gündemi üzerine toplanıyor
TBMM Genel Kurulu 'Rusya-Ukrayna' gündemi ile toplanıyor. Parti grupları, saat 14.00 için milletvekillerine katılma çağrısı yaptı.
TBMM Genel Kurulu, bugün 14.00’te açılacak. TBMM Genel Kurulu, 'aç kapa' yapacakken; Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi üzerine 'Rusya-Ukrayna' ve Türkiye'nin tutumunu ele alacak.
AKP ve CHP, milletvekillerine Genel Kurul oturumuna katılması için mesaj gönderdi.
Öte yandan TBMM'ye acil toplanma çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümetin baskı altında kalmaması lazım. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalı. Bu konuda hükümetin dikkatini çekiyorum. Atılacak her bir adımın bize faturası ağır olur" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme yapmasını istedi.
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