Son Dakika... Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 20:04

Güncelleme: 28.02.2025 - 20:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

DEM Partili heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” çağrısını kamuoyuna duyurmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Erdoğan, çağrıya ilişkin, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek, gereken bütün tedbirleri alacağız. Terörsüz Türkiye'nin kazananı, Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, muhalif muhafazakar ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak.

Türkiye emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomik kalkınmayla dış ve iç politikadaki hedeflerine daha hızlı ulaşacaktır. Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları. Yeni medya düzeninin eskinin imtiyazlılarını, seçkinlerini, halka rağmen halkçı jakobenlerini rahatsız ettiğini biliyoruz."

"İLK 4 MADDE İLE SORUNUMUZ YOK"

Erdoğan ayrıca Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin, "Bizim Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle bir sorunumuz yok. Biz, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...