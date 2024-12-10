Son Dakika... Erdoğan'dan İsrail'e 'Suriye' tepkisi: 'Israrla ve inatla söylüyorum, yolu yol değil'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:57

Güncelleme: 10.12.2024 - 19:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Uluslararası kurum ve kuruluşlar savaş ve ihtilafları önlemek bir yana sergiledikleri atıllıkla yeni çatışmalara zemin hazırlıyor. Dış politika paradigmamızı daha dinamik, etkinliğe kavuşturmak ülkemizin geleceği adına büyük önem taşımaktadır.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 14 aydır devam eden 50 bini aşkın Filistinli'nin hayatını kaybettiği katliamın önüne bir türlü geçilemedi. İsrail yönetimi bölgedeki sorunları daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Uluslararası toplumun katliamlar karşısındaki kayıtsızlığı, sistemi ayakta tutan değerlerin örselenmesine, yok olmasına sebebiyet vermektedir. Bunu mutlaka bir dur denilmelidir.

"İSRAİL'İN YOLU YOL DEĞİL"

İsrail hükümetin ısrarla ve inatla gittiği yol açık söylüyorum yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Türkiye olarak 14 aydır kalıcı ateşkes ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede değişen dinamikler hiç olmadığı kadar elverişlidir. Türkiye Gazze'deki kan deryasını son bulması için elini taşın altına koymaya hazırdır. İsrail hükümeti ve küresel güçlerin Gazze'de barış penceresinin açılması için inisiyatif alması gerektiğine inanıyoruz. Samimi irade gösterilirse elbette netice alınacaktır.

"TÜRKİYE SURİYELİ KARDEŞLERİNE HEM KAPISINI HEM GÖNLÜNÜ SONUNA KADAR AÇMIŞTIR"

Suriye son 14 günde büyük değişime sahne olmuştur. Esed rejimi arkasında büyük enkaz bırararak Suriye'yi terk etmiştir. Zalimler zelil olmuş, mazlumlar kazanmıştır. Kötülük artık son bulmuştur. İnşallah bu ülkede en zor dönem pazar günü itibarıyla geride kalmıştır. Türkiye ilk günden beri daima hakkı, adaleti, kuşatıcı ve kapsayıcı sistemin inşasını savunmuş, katliamlar başladığında Suriyeli kardeşlerine hem kapısını hem gönlünü sonuna kadar açmıştır.

Türkiye olarak inşallah yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaç duymaları halinde gereken her desteği vereceğiz. Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok ama çok önemlidir. Kalkınma Yolu Projesi ile bu ülkeye yeni güzergah için çalışıyoruz. PKK terör örgütü ile ortak mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyada taşlar yerinden oynamıştır. Ülkemiz bu savaşta da dengeli politika izleyerek önceliğini adil barışın sağlanmasına vermiştir. Ateşe benzin dökmek değil yangını söndürmenin gayretinde olduk. AGİT Genel Sekreterliği'ne 57 ülkenin oybirliği ile sayın Feridun Sinirlioğu'nun atanması barış çabalarında işimizi kolaylaştıracaktır. Karabağ'ın işgalinden kurtulması ile yakalanan fırsatın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasıyla taçlanmasını arzu ediyoruz."