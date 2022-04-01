Son Dakika: Erdoğan'dan Putin-Zelenski zirvesine ilişkin açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna liderler zirvesi ve Putin'le yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, Putin ve Zelenski'nin görüşmeye olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Erdoğan'ın açıklamaların satırbaşları şöyle:
"Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu, bugün de 4 gibi sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Her iki liderle de görüşmelerde önce altyapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim, bunun getirisini, artık liderler bazında, özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için, bunun en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Tarihi onlar belirleyecek, İstanbulumuzda bunu gerçekleştirebilir, bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek biz de bundan büyük mutluluk duyacağız.
Mayınlar imha edildi. Mayın konusunda şu an sıkıntı yok, tedbiri elden bırakmayacağız."
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