DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
DEVA Partisi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak 'IBAN avcısı' videosunu paylaştı.
DEVA Partisi sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu olduğu bir video paylaştı.
"Cebinizden daha fazla para çıksın istemiyorsanız sola kaydırın. #tinderavcısı #ibanavcısı" notuyla paylaşılan videoda Erdoğan'ın "Yastığının altında döviz olanlar gelsin" sözleri kullanıldı.
Videoda Netflix'in popüler dizisi 'Tinder Avcısı'na gönderme yapıldı.
Cebinizden daha fazla para çıksın istemiyorsanız sola kaydırın. #tinderavcısı #ibanavcısı pic.twitter.com/JXTDsVKqYi— DEVA Partisi (@devapartisi) February 16, 2022
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