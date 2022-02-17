DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video

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DEVA Partisi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak 'IBAN avcısı' videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 09:53

DEVA Partisi sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu olduğu bir video paylaştı. 

"Cebinizden daha fazla para çıksın istemiyorsanız sola kaydırın. #tinderavcısı #ibanavcısı" notuyla paylaşılan videoda Erdoğan'ın "Yastığının altında döviz olanlar gelsin" sözleri kullanıldı. 

Videoda Netflix'in popüler dizisi 'Tinder Avcısı'na gönderme yapıldı.

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