Son dakika... Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Son dakika haberi... Deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni bir Esas Holding'ten açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 13:57
Son dakika... Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin son açıklama
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Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.

Esas Holding'den saat 13.39 itibarıyla yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

ZİYARETÇİ AKINI

Hem Sabancı ailesinden hem de iş dünyasından ziyaretçiler dün gün boyu hastanedeydi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çiftini ziyaret etti.

Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı. İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.


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