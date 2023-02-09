Son Dakika... Eski AKP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel kardeşiyle beraber ölü bulundu
Eski AKP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Adil Yüksel ile kardeşi Berke Yüksel, Ankara’daki bir dinlenme tesisinde otomobilin içinde ölü olarak bulundu.
Ankara’nın Ayaş ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde eski Gaziemir Belediye Başkanı Adnan Yüksel’in oğlu olan ve bir dönem AKP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 35 yaşındaki Adil Yüksel, kardeşi Berke Yüksel (30) ile birlikte Ankara’dan İzmir’e dönüş yolundaki dinlenme tesisinde, otomobilin içinde hareketsiz bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi değerlendirilen 2 kardeşin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi ve kriminal incelemenin ardından belli olacak.
Yüksel kardeşlerin cenazeleri, İzmir’e getirilip defnedilecek.
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