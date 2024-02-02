Son Dakika... Fabrikadaki rehine krizi sona erdi: 7 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:07

Güncelleme: 02.02.2024 - 00:20

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, saldırgan ise teslim oldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Gebze'de bir fabrikayı basan bir saldırgan 7 işçiyi rehin almıştı.

Fabrikada taşeron işçi olarak çalıştığı ve bir süre önce çıkarıldığı öğrenilen şahsın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem yaptığı iddia edildi.

Güvenlik önlemleri üst seviyede tutulurken fabrikada şahsın ilk fotoğrafının yanı sıra canlı yayın açıldığı ve doğum günü kutlandığı ortaya çıktı.

Saldırganın alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenilmişti.

Saldırgan işçileri rehin aldığı süre boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmış; "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullanmıştı.