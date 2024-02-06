Son dakika... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 08:47
Son dakika... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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