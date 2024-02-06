Son dakika... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon!
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara haberleri Asker haberleri FETÖ/PDY haberleri gözaltı haberleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı haberleri Operasyon haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Seçimden sonra yurttaşı bunlar bekliyor!
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!