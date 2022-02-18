Son Dakika: Fiyat etiketi yönetmeliği değişti
Son dakika gelişmesi... Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
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