Son Dakika... Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama istemi!
Son Dakika haberi... Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan tutuklama istemiyle Sulh Ceza'ya sevk edildi.
Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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Etiketler: #Murat Ağırel #Timur Soykan #Gazeteci
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