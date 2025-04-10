Son Dakika... Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama istemi!

Son Dakika haberi... Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan tutuklama istemiyle Sulh Ceza'ya sevk edildi.

Son Dakika... Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama istemi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:56

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


Etiketler: #Murat Ağırel #Timur Soykan #Gazeteci

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