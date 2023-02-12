Son dakika... Gaziantep'te Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:16

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:31

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatılmıştı.

Önceki gün İstanbul Ataşehir'de gözaltına alınan Akay işlemler için Gaziantep'e getirildi.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Akay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin.

TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle:

Gaziantep 2 milyon 154 bin 51. Hatay 1 milyon 686 bin 43. Adana 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye 559 bin 405. Diyarbakır 1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş 1 milyon 177 bin 436. Malatya 812 bin 580. Adıyaman 635 bin 169, Kilis 147 bin 919. Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110.