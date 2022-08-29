Gülşen'i ziyarete gelen ağabeyi: 'Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor'
İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde, imam hatiplere yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nu, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Ağabeyi Bayraktar, Gülşen’in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.
Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.
İktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen ünlü şarkıcı, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
EŞİ VE AĞABEYİNDEN ZİYARET
Gülşen Çolakoğlu'nu, bugün ağabeyi Özden Bayraktar ve eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı.
"BOMBA GİBİ..."
Muhabirin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti.
Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.
Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.
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