Son dakika... Süleyman Soylu Gazi Mahallesi'ni karıştırdı... Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
Süleyman Soylu, Gazi Mahallesi'ndeki yurttaşlar tarafından protesto edildi. Soylu'yu protesto eden yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi ziyareti sırasında yurttaşlar tarafından protesto edildi.
Polis, Soylu'yu protesto eden yurttaşlara müdahale etti. Müdahale sırasında bazı yurttaşların gözaltına alındığı aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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