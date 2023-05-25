Son dakika... Süleyman Soylu Gazi Mahallesi'ni karıştırdı... Protesto eden yurttaşlara gözaltı!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:40

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi ziyareti sırasında yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Polis, Soylu'yu protesto eden yurttaşlara müdahale etti. Müdahale sırasında bazı yurttaşların gözaltına alındığı aktarıldı.

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