Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... HKP lideri Nurullah Efe için karar verildi!

Son dakika... HKP lideri Nurullah Efe için karar verildi!

11.03.2026 13:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... HKP lideri Nurullah Efe için karar verildi!

Son dakika haberi... Gece saatlerinde gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Efe Ankut'a "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı yasağı" verildi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, gece yarısı evinden gözaltına alındığını duyurmuştu.

TUTUKLAMA İSTENMİŞTİ

Ankut, öğle saatlerinde tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI!

Son olarak, Efe'ye konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı verildi.

"KAÇIŞLARI, KURTULUŞLARI ASLA OLMAYACAK"

Gözaltına alındığı anlara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Ankut, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak. Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye. Eninde sonunda onu, tüm avanesiyle birlikte Çelik Bilezikle tanıştıracağız. Vatan satıcılık dahil, işlediği binbir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkaracağız.

Bunlar, Tayyip ve tepedeki avanesi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuvayimilliye'ye, Atalarımıza, Vatanımıza ve Halkımıza yaptıkları ihanetten dolayı onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar ve mahkûm olacaklar. Kaçışları, kurtuluşları asla olmayacak. Ve gönlümün Sultan'ı, 54 yıldan bu yana hep olageldiği gibi, Tayyip'in zindanında da gönlümü, içimi hep seninle ısıtacağım..."

İlgili Konular: #HKP #tutuklama #Halkın Kurtuluş Partisi #Nurullah Efe Ankut

İlgili Haberler

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi!
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi! Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen HKP lideri Nurullah Efe Ankut hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ev hapsi kararı verildi.
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gece yarısı gözaltına alındı!
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gece yarısı gözaltına alındı! Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Efe Ankut, gece saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alındığı anlara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Ankut, "Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak. Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye" ifadelerini kullandı.
Son dakika... HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a tutuklama istemi!
Son dakika... HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a tutuklama istemi! Son dakika haberi... Dün gece saatlerinde evinden gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.