Son dakika... İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul polisi şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.

Tuzla’da bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Karaal'ın bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır."