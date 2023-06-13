Son Dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik 'Paravan' operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
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