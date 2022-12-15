Son dakika... İmamoğlu'na siyasi yasak kararı! İstanbullu iradesine sahip çıkıyor

Son dakika haberi... Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla çalkalanıyor. Demokrasi çatısı altında buluşan altılı masa lideleri yargı darbesine tepki göstermek için bugün tarihi bir buluşmaya daha imza atacak. İstanbullular 16.00'da İBB Saraçhane binası önünde iradesine sahip çıkacak. cumhuriyet.com.tr son gelişmeleri dakika dakika takip ediyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 15:19
Son dakika... İmamoğlu'na siyasi yasak kararı! İstanbullu iradesine sahip çıkıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine üzerine İstanbullular bugün de saat 16.00'da Saraçhane'de bir araya geliyor.

Bugünkü buluşmaya, ceza sonrası toplantı kararı alan altılı masa liderlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katılacak.

İşte Saraçhane'de yaşananlar: 

15.00: Bomba araması tamamlandı.

14.00:  Güvenlik güçleri Saraçhane'deki toplanma öncesi alanda bomba araması yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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