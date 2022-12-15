Son dakika... İmamoğlu'na siyasi yasak kararı! İstanbullu iradesine sahip çıkıyor

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine üzerine İstanbullular bugün de saat 16.00'da Saraçhane'de bir araya geliyor.

Bugünkü buluşmaya, ceza sonrası toplantı kararı alan altılı masa liderlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katılacak.

İşte Saraçhane'de yaşananlar:

15.00: Bomba araması tamamlandı.

14.00: Güvenlik güçleri Saraçhane'deki toplanma öncesi alanda bomba araması yapıyor.

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