Son dakika... İran’da korkutan deprem! Van da sallandı
Son dakika haberi... İran’ın batısındaki Batı Azerbaycan’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Van'da da hissedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan bugün öğle saatlerinde Türkiye-İran sınırında 5.7 şiddetinde bir deprem daha yaşanmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.72 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-18
Saat:17:55:52 TSİ
Enlem:38.604 N
Boylam:44.784 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KpGUWPQ4Np@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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