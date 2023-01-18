Son dakika... İran’da korkutan deprem! Van da sallandı

Son dakika haberi... İran’ın batısındaki Batı Azerbaycan’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 18:06
Son dakika... İran’da korkutan deprem! Van da sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Van'da da hissedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan bugün öğle saatlerinde Türkiye-İran sınırında 5.7 şiddetinde bir deprem daha yaşanmıştı.


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