Son dakika... İran’da korkutan deprem! Van da sallandı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 18:06

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 18:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Van'da da hissedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan bugün öğle saatlerinde Türkiye-İran sınırında 5.7 şiddetinde bir deprem daha yaşanmıştı.