Son Dakika... İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sabah saatlerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemleri öncesi çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında yapılan açıklamada 39 kişinin gözaltına alındığı ve toplam 62 adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu belirtildi.

"SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMDE KABUL EDİLEMEZ"

Konu hakkında DEM Parti'den de açıklama geldi. "Bu sabah, 1 Mayıs öncesinde bileşen partilerimiz ESP, SODAP ve SYKP ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Halkın Hukuk Bürosunun da aralarında bulunduğu sol ve sosyalist kesimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı" bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Demokratik siyaset alanını daraltmaya yönelik bu tür müdahaleleri kabul etmiyoruz. Daha önce de defalarca denenen ancak sonuç vermeyen baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulması, toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez. İfade özgürlüğüne ve siyasal faaliyetlere yönelik baskılar demokrasiye zarar vermekte, toplumsal barışın inşasını zorlaştırmaktadır. Gerçek bir çözümün yolu, baskı ve gözaltı politikalarından değil; açık, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog ortamının sağlanmasından geçer. Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır."