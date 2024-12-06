Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:42

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:56

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için önceki gün operasyon başlatıldı.

Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise bir silah, bu silaha ait 13 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin örgüt içindeki ve Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor.