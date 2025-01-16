Virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:38

Güncelleme: 16.01.2025 - 00:38

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Büğdüz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büğdüz köyü istikametinden Burdur-Antalya karayoluna seyir halinde olan Hüseyin D. (59) idaresindeki 34 GGT 549 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken kavşak içerisinde virajı alamayarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hüseyin D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.