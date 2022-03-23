Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde yüzde 40 zam talebi UKOME'de reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, 25 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart düzenlemesi teklifi reddedildi.
Öte yandan toplu ulaşımda yüzde 50 ve servis ücretlerinde de yüzde 40 zam talebi kabul edilmedi.
TOPLU TAŞIMA TARİFESİ
1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.
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