Son Dakika... İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla yürütülen soruşturmada, Denizli’de teröristle görüşme yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:32
Son Dakika... İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı
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İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin bombacı kadın Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. 

Saldırıyla ilişkin olarak devam eden soruşturma çerçevesinde, Denizli’nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu A.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yaptığı iddiaları üzerine gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul’daki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 



İStiklal caddesi Beyoğlu bombalı saldırı Son dakika

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