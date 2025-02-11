Son dakika... İstanbul'dan peş peşe 'kar tatili' haberleri: 8 ilçede okullar tatil edildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:29

İstanbul’da uyarıları yapılan kar, bu sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Özellikle Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Silivri ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, zaman zaman trafik kazaları yaşandı.

Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler’de de zaman zaman etkili oldu.

D-100 Karayolu’nda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda yolda kalan sürücüler oldu.

İSTANBUL'UN 8 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı etkisini sürdürürken, 8 ilçe için kar tatili kararı verildi.

Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: ŞEHİR GENELİNDE TATİL YOK

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde bir tatil kararının gelmeyeceği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ?Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

KAR YAĞIŞI YARIN DA DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Salı günü gün batımından sonra, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edilmektedir” denildi.