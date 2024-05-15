Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!

Son dakika haberi... İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:31
Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!
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Parti liderliğine Müsavat Dervişoğlu'nun seçildiği İYİ Parti'de istifalar sürüyor. 

Son olarak, İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etme kararı aldı. 

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37’ye düştü.


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