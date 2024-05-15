Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!
Son dakika haberi... İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti.
Parti liderliğine Müsavat Dervişoğlu'nun seçildiği İYİ Parti'de istifalar sürüyor.
Son olarak, İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etme kararı aldı.
Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37’ye düştü.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
- ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt
- 'Enflasyon zirveyi görecek'
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler