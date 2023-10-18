Son Dakika... İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:06
Son Dakika... İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 15.55'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal mdya kullanıcıları, paylaşımlarında depremin çevre illerden de hissedildiğini ifade etti.


İzmir deprem Son dakika

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