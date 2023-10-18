Son Dakika... İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.55'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirlendi.
Sosyal mdya kullanıcıları, paylaşımlarında depremin çevre illerden de hissedildiğini ifade etti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bayındır (İzmir)
Tarih:2023-10-18
Saat:15:55:25 TSİ
Enlem:38.191 N
Boylam:27.663 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WqKgjPnFCg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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