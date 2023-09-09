Tekstil atölyesinde feci yangın: 25 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 09.09.2023 - 09:55

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 525’inci Sokak'taki 8 katlı Sidar-1 Apartmanı'nın giriş katında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu işyerinde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm mağazayı sardı. Alevler, üst kattaki bir daire ile yandaki 3 katlı Kaplan Apartmanı'ndaki bir daireye de sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalardaki 25 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi de yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre; atölye ve mağazada yaklaşık 10 milyon lira zarar olduğu belirtildi. Bazı daireler ve park halindeki otomobillerin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

