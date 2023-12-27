Son dakika... Kabine toplantısı iptal edildi
Son dakika haberi... Bugün gerçekleşmesi planlanan yılın son Kabine toplantısı iptal edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin temayül yoklamasına katılacağı öğrenildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması planlanan yılın son Kabine toplantısı iptal edildi.
Halk TV'nin haberine göre; Erdoğan'ın temayül yoklamalarına katılacağı ve yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleriyle ilgileneceği öğrenildi.
GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLACAKTI
Kabine'nin bugün Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyordu. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacaktı. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacaktı.
BAKAN IŞIKHAN, KABİNE'Yİ BİLGİLENDİRECEKTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecekti. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacaktı.
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