Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Bingöl, Malatya, Antalya'da hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 11 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

11 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:57:23 -.- 3.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:17:43 -.- 1.3 -.- CAMILIYURT-GURUN (SIVAS)

08:16:10 -.- 1.1 -.- ALAHAN-(HATAY)

08:02:00 -.- 1.1 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

07:47:36 -.- 2.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

07:43:03 -.- 1.3 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

07:11:51 -.- 2.0 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:11:28 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

06:58:16 -.- 2.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:40:49 -.- 2.0 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)

06:35:25 -.- 2.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

06:05:23 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

05:58:10 -.- 2.3 -.- KESECIK-(HATAY)

05:52:09 .- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

05:46:21 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

05:33:29 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:27:58 -.- 1.8 -.- AKCABUK-CATAK (VAN)

05:24:21 -.- 2.1 -.- ISINLI-CATAK (VAN)

05:22:12 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)

05:00:52 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

04:55:28 -.- 4.1 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)

04:50:33 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)

04:37:54 -.- 1.5 -.- KARATOP-MADEN (ELAZIG)

04:23:29 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

04:17:43 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

04:06:53 -.- 1.6 -.- OZAL-(MALATYA)

03:57:57 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:36:53 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA)

03:14:03 -.- 1.7 -.- SAMANKOY-(MALATYA)

03:11:16 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)

02:56:03 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:55:07 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

02:42:50 -.- 2.9 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

02:39:25 -.- 1.7 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:34:17 -.- 2.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:25:00 -.- 2.0 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)

02:19:08 -.- 1.7 -.- CALICA-(ELAZIG)

02:17:13 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

02:14:36 -.- 1.8 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR)

02:10:02 -.- 2.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:02:29 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY)

01:58:02 -.- 1.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

01:52:11 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

01:36:05 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR)

01:30:48 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

01:24:26 -.- 1.9 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

01:22:33 -.- 1.1 -.- CELENUSAGI-KOZAN (ADANA)

01:15:33 -.- 3.2 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)

01:14:26 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

01:09:37 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-(ELAZIG)

00:46:18 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:28:39 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

00:25:38 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA)

00:22:56 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:11:56 -.- 1.5 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.