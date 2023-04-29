Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem! Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 04.55'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü. Depremin Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-29
Saat:04:55:47 TSİ
Enlem:38.039 N
Boylam:36.456 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/o3CsBGsmVH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 29, 2023
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/kzVxHIwxAJ
29.04.2023, 04:55:46 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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