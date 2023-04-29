Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem! Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 29.04.2023 - 06:58

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.