Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:32

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklandı.