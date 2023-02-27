Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-27
Saat:09:19:47 TSİ
Enlem:38.022 N
Boylam:36.999 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/A7DHGABs6T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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