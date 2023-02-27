Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:32
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklandı.


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