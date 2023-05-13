Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 16.53'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2023
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/dDkyYyOpTw
13.05.2023, 16:53:15 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
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