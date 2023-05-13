Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:06
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 16.53'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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