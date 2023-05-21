Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 16.41'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 21, 2023
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/nYdOOW4SpL
21.05.2023, 16:41:41 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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