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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 16:55
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 16.41'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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