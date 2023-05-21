Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler…
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler…
21 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün hissedilen son deprem Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Saat 07.36'da meydana gelen deprem, 7.59 derinlikte gerçekleşti.
21 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ
|2023-05-21 09:20:33
|38.455
|38.046
|7.0
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|585538
|2023-05-21 09:08:28
|37.96
|36.505
|6.94
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585537
|2023-05-21 08:40:20
|38.22
|38.573
|7.0
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|585535
|2023-05-21 08:38:14
|38.318
|38.271
|7.01
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|585534
|2023-05-21 08:38:03
|37.91
|27.132
|6.96
|ML
|1.2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.75 km] Menderes (İzmir)
|585536
|2023-05-21 08:34:42
|38.144
|38.544
|7.02
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|585533
|2023-05-21 08:30:03
|38.523
|38.007
|6.96
|ML
|2.4
|Yazıhan (Malatya)
|585532
|2023-05-21 08:28:43
|37.374
|37.078
|11.22
|ML
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585531
|2023-05-21 08:26:50
|38.174
|36.875
|7.0
|ML
|1.9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|585530
|2023-05-21 08:02:06
|38.096
|38.409
|7.0
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|585527
|2023-05-21 08:01:42
|38.143
|38.525
|7.0
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|585528
|2023-05-21 07:54:32
|39.872
|30.085
|7.0
|ML
|1.1
|Bozüyük (Bilecik)
|585529
|2023-05-21 07:44:53
|38.087
|37.504
|6.96
|ML
|2.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585524
|2023-05-21 07:44:39
|38.077
|38.399
|7.0
|ML
|1.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|585523
|2023-05-21 07:43:32
|36.67
|36.121
|7.0
|ML
|2.1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.81 km] İskenderun (Hatay)
|585525
|2023-05-21 07:40:20
|37.759
|27.143
|8.79
|ML
|1.5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
|585526
|2023-05-21 07:36:08
|35.075
|24.882
|7.59
|MW
|4.1
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)
|585515
|2023-05-21 07:23:44
|39.157
|32.916
|8.52
|ML
|1.5
|Kulu (Konya)
|585516
|2023-05-21 07:21:55
|38.188
|37.936
|10.81
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|585519
|2023-05-21 07:16:02
|38.064
|37.746
|4.87
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|585520
|2023-05-21 07:15:30
|38.284
|38.224
|7.07
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|585521
|2023-05-21 07:09:11
|39.921
|39.825
|6.91
|ML
|1.4
|Çayırlı (Erzincan)
|585522
|2023-05-21 07:01:57
|38.072
|36.451
|7.0
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585517
|2023-05-21 07:00:28
|37.833
|36.266
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585518
|2023-05-21 06:52:41
|38.467
|39.621
|8.19
|ML
|1.6
|Maden (Elazığ)
|585514
|2023-05-21 06:47:56
|38.3
|38.277
|6.97
|ML
|0.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|585513
|2023-05-21 06:41:16
|37.59
|37.342
|7.03
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585511
|2023-05-21 06:34:00
|36.709
|36.223
|7.0
|ML
|1.8
|İskenderun (Hatay)
|585510
|2023-05-21 06:33:00
|37.744
|33.481
|8.23
|ML
|1.2
|Karapınar (Konya)
|585509
|2023-05-21 06:32:55
|38.258
|37.787
|7.55
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|585512
|2023-05-21 06:26:13
|37.845
|37.871
|9.8
|ML
|1.1
|Tut (Adıyaman)
|585507
|2023-05-21 06:24:24
|37.976
|36.523
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585504
|2023-05-21 06:19:15
|38.258
|38.739
|8.86
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|585506
|2023-05-21 06:15:30
|37.855
|36.275
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585503
|2023-05-21 06:09:04
|37.891
|26.993
|7.0
|ML
|1.1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.06 km] Menderes (İzmir)
|585508
|2023-05-21 06:03:47
|37.198
|36.961
|6.72
|ML
|0.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|585505
|2023-05-21 05:59:29
|38.038
|36.617
|6.99
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585499
|2023-05-21 05:48:40
|38.061
|38.222
|8.96
|ML
|1.6
|Çelikhan (Adıyaman)
|585494
|2023-05-21 05:47:45
|39.376
|26.198
|6.89
|ML
|1.1
|Ege Denizi - [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
|585501
|2023-05-21 05:47:42
|38.288
|37.82
|8.57
|ML
|1.9
|Akçadağ (Malatya)
|585492
|2023-05-21 05:47:18
|37.844
|36.188
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|585498
|2023-05-21 05:45:33
|35.918
|35.952
|5.31
|ML
|1.6
|Lazkiye (Suriye) - [02.55 km] Yayladağı (Hatay)
|585495
|2023-05-21 05:44:06
|37.874
|36.282
|6.36
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585497
|2023-05-21 05:43:54
|38.071
|38.061
|7.63
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|585493
|2023-05-21 05:42:43
|36.209
|31.26
|24.76
|ML
|1.6
|Akdeniz - [62.63 km] Manavgat (Antalya)
|585502
|2023-05-21 05:38:50
|39.343
|26.149
|6.12
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [16.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|585500
|2023-05-21 05:38:34
|38.267
|38.736
|8.05
|ML
|1.2
|Pütürge (Malatya)
|585491
|2023-05-21 05:37:17
|38.26
|38.743
|7.83
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|585490
|2023-05-21 05:35:35
|37.858
|36.223
|6.99
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|585496
|2023-05-21 05:34:01
|38.233
|38.866
|7.0
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|585488
|2023-05-21 05:32:05
|38.267
|38.741
|9.11
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|585487
|2023-05-21 05:26:59
|38.264
|38.744
|9.09
|ML
|3.2
|Pütürge (Malatya)
|585485
|2023-05-21 05:25:06
|38.547
|38.035
|6.96
|ML
|2.0
|Yazıhan (Malatya)
|585486
|2023-05-21 05:22:41
|37.472
|37.21
|7.19
|ML
|1.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585483
|2023-05-21 05:19:15
|37.529
|37.26
|8.4
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585484
|2023-05-21 05:16:12
|37.852
|36.243
|5.3
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|585481
|2023-05-21 05:12:23
|37.873
|36.245
|6.62
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585482
|2023-05-21 04:59:26
|38.266
|37.77
|7.0
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|585478
|2023-05-21 04:57:50
|38.24
|37.788
|5.74
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|585475
|2023-05-21 04:57:40
|37.339
|34.46
|7.42
|ML
|1.0
|Çamlıyayla (Mersin)
|585477
|2023-05-21 04:55:51
|38.085
|36.587
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585474
|2023-05-21 04:55:45
|37.081
|28.442
|7.0
|ML
|1.2
|Ula (Muğla)
|585480
|2023-05-21 04:53:56
|38.093
|36.676
|5.5
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585473
|2023-05-21 04:50:33
|38.077
|37.447
|7.01
|ML
|1.8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|585472
|2023-05-21 04:46:33
|37.826
|36.136
|7.0
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|585471
|2023-05-21 04:46:16
|37.362
|34.471
|6.79
|ML
|1.2
|Çamlıyayla (Mersin)
|585476
|2023-05-21 04:40:02
|37.895
|36.277
|7.0
|ML
|3.5
|Saimbeyli (Adana)
|585469
|2023-05-21 04:34:08
|37.692
|36.319
|7.0
|ML
|1.3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585470
|2023-05-21 04:33:05
|38.082
|38.394
|7.0
|ML
|0.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|585479
|2023-05-21 04:21:32
|37.172
|36.942
|6.99
|ML
|0.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|585467
|2023-05-21 04:17:48
|38.0
|36.342
|6.33
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585468
|2023-05-21 04:14:15
|38.454
|38.027
|6.99
|ML
|1.9
|Akçadağ (Malatya)
|585464
|2023-05-21 04:07:08
|38.427
|39.239
|7.0
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|585465
|2023-05-21 04:07:04
|38.082
|36.535
|5.85
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585466
|2023-05-21 04:00:51
|38.159
|38.581
|7.02
|ML
|2.1
|Battalgazi (Malatya)
|585463
|2023-05-21 03:50:37
|37.598
|36.278
|7.0
|ML
|1.4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585462
|2023-05-21 03:39:09
|38.407
|37.229
|8.33
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585460
|2023-05-21 03:31:58
|37.841
|36.228
|6.96
|ML
|2.2
|Saimbeyli (Adana)
|585461
|2023-05-21 03:31:13
|38.078
|38.429
|7.0
|ML
|2.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|585457
|2023-05-21 03:29:50
|38.874
|37.29
|6.86
|ML
|1.6
|Gürün (Sivas)
|585456
|2023-05-21 03:22:12
|38.121
|38.57
|7.01
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)
|585459
|2023-05-21 03:12:12
|36.599
|36.391
|7.43
|ML
|1.6
|Kırıkhan (Hatay)
|585458
|2023-05-21 03:09:04
|37.531
|37.148
|7.0
|ML
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585454
|2023-05-21 03:06:47
|38.093
|37.393
|5.04
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585453
|2023-05-21 03:00:25
|37.393
|37.421
|7.0
|ML
|1.6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585455
|2023-05-21 02:39:42
|38.703
|39.959
|7.0
|ML
|2.6
|Palu (Elazığ)
|585446
|2023-05-21 02:35:13
|37.759
|27.173
|9.47
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.64 km] Kuşadası (Aydın)
|585450
|2023-05-21 02:32:17
|38.057
|36.606
|7.46
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585449
|2023-05-21 02:18:33
|37.9
|36.543
|7.09
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585447
|2023-05-21 02:14:02
|38.48
|37.998
|7.13
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|585448
|2023-05-21 02:12:26
|37.869
|36.024
|11.42
|ML
|1.1
|Saimbeyli (Adana)
|585452
|2023-05-21 02:08:32
|37.361
|37.049
|7.26
|ML
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585451
|2023-05-21 01:59:28
|38.311
|39.458
|7.0
|ML
|1.1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|585445
|2023-05-21 01:19:59
|38.081
|38.375
|6.91
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|585444
|2023-05-21 01:17:19
|37.744
|36.409
|7.09
|ML
|1.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585443
|2023-05-21 00:24:29
|38.109
|38.228
|7.01
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|585435
|2023-05-21 00:23:00
|39.456
|38.267
|6.98
|ML
|2.0
|Divriği (Sivas)
|585441
|2023-05-21 00:20:34
|38.024
|38.153
|7.0
|ML
|1.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|585442
|2023-05-21 00:12:02
|38.083
|36.635
|7.51
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585440
|2023-05-21 00:09:02
|37.516
|37.119
|7.08
|ML
|2.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585437
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