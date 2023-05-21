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Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:12
Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler…

21 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün hissedilen son deprem Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Saat 07.36'da meydana gelen deprem, 7.59 derinlikte gerçekleşti.

21 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ

2023-05-21 09:20:33 38.455 38.046 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 585538
2023-05-21 09:08:28 37.96 36.505 6.94 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 585537
2023-05-21 08:40:20 38.22 38.573 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 585535
2023-05-21 08:38:14 38.318 38.271 7.01 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 585534
2023-05-21 08:38:03 37.91 27.132 6.96 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.75 km] Menderes (İzmir) 585536
2023-05-21 08:34:42 38.144 38.544 7.02 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 585533
2023-05-21 08:30:03 38.523 38.007 6.96 ML 2.4 Yazıhan (Malatya) 585532
2023-05-21 08:28:43 37.374 37.078 11.22 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585531
2023-05-21 08:26:50 38.174 36.875 7.0 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş) 585530
2023-05-21 08:02:06 38.096 38.409 7.0 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 585527
2023-05-21 08:01:42 38.143 38.525 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 585528
2023-05-21 07:54:32 39.872 30.085 7.0 ML 1.1 Bozüyük (Bilecik) 585529
2023-05-21 07:44:53 38.087 37.504 6.96 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 585524
2023-05-21 07:44:39 38.077 38.399 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) 585523
2023-05-21 07:43:32 36.67 36.121 7.0 ML 2.1 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.81 km] İskenderun (Hatay) 585525
2023-05-21 07:40:20 37.759 27.143 8.79 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın) 585526
2023-05-21 07:36:08 35.075 24.882 7.59 MW 4.1 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla) 585515
2023-05-21 07:23:44 39.157 32.916 8.52 ML 1.5 Kulu (Konya) 585516
2023-05-21 07:21:55 38.188 37.936 10.81 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 585519
2023-05-21 07:16:02 38.064 37.746 4.87 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 585520
2023-05-21 07:15:30 38.284 38.224 7.07 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 585521
2023-05-21 07:09:11 39.921 39.825 6.91 ML 1.4 Çayırlı (Erzincan) 585522
2023-05-21 07:01:57 38.072 36.451 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 585517
2023-05-21 07:00:28 37.833 36.266 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 585518
2023-05-21 06:52:41 38.467 39.621 8.19 ML 1.6 Maden (Elazığ) 585514
2023-05-21 06:47:56 38.3 38.277 6.97 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 585513
2023-05-21 06:41:16 37.59 37.342 7.03 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 585511
2023-05-21 06:34:00 36.709 36.223 7.0 ML 1.8 İskenderun (Hatay) 585510
2023-05-21 06:33:00 37.744 33.481 8.23 ML 1.2 Karapınar (Konya) 585509
2023-05-21 06:32:55 38.258 37.787 7.55 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 585512
2023-05-21 06:26:13 37.845 37.871 9.8 ML 1.1 Tut (Adıyaman) 585507
2023-05-21 06:24:24 37.976 36.523 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 585504
2023-05-21 06:19:15 38.258 38.739 8.86 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 585506
2023-05-21 06:15:30 37.855 36.275 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 585503
2023-05-21 06:09:04 37.891 26.993 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.06 km] Menderes (İzmir) 585508
2023-05-21 06:03:47 37.198 36.961 6.72 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 585505
2023-05-21 05:59:29 38.038 36.617 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 585499
2023-05-21 05:48:40 38.061 38.222 8.96 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 585494
2023-05-21 05:47:45 39.376 26.198 6.89 ML 1.1 Ege Denizi - [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 585501
2023-05-21 05:47:42 38.288 37.82 8.57 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 585492
2023-05-21 05:47:18 37.844 36.188 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 585498
2023-05-21 05:45:33 35.918 35.952 5.31 ML 1.6 Lazkiye (Suriye) - [02.55 km] Yayladağı (Hatay) 585495
2023-05-21 05:44:06 37.874 36.282 6.36 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 585497
2023-05-21 05:43:54 38.071 38.061 7.63 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 585493
2023-05-21 05:42:43 36.209 31.26 24.76 ML 1.6 Akdeniz - [62.63 km] Manavgat (Antalya) 585502
2023-05-21 05:38:50 39.343 26.149 6.12 ML 1.6 Ege Denizi - [16.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 585500
2023-05-21 05:38:34 38.267 38.736 8.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 585491
2023-05-21 05:37:17 38.26 38.743 7.83 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 585490
2023-05-21 05:35:35 37.858 36.223 6.99 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 585496
2023-05-21 05:34:01 38.233 38.866 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 585488
2023-05-21 05:32:05 38.267 38.741 9.11 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 585487
2023-05-21 05:26:59 38.264 38.744 9.09 ML 3.2 Pütürge (Malatya) 585485
2023-05-21 05:25:06 38.547 38.035 6.96 ML 2.0 Yazıhan (Malatya) 585486
2023-05-21 05:22:41 37.472 37.21 7.19 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 585483
2023-05-21 05:19:15 37.529 37.26 8.4 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 585484
2023-05-21 05:16:12 37.852 36.243 5.3 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 585481
2023-05-21 05:12:23 37.873 36.245 6.62 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 585482
2023-05-21 04:59:26 38.266 37.77 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 585478
2023-05-21 04:57:50 38.24 37.788 5.74 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 585475
2023-05-21 04:57:40 37.339 34.46 7.42 ML 1.0 Çamlıyayla (Mersin) 585477
2023-05-21 04:55:51 38.085 36.587 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 585474
2023-05-21 04:55:45 37.081 28.442 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla) 585480
2023-05-21 04:53:56 38.093 36.676 5.5 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 585473
2023-05-21 04:50:33 38.077 37.447 7.01 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 585472
2023-05-21 04:46:33 37.826 36.136 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 585471
2023-05-21 04:46:16 37.362 34.471 6.79 ML 1.2 Çamlıyayla (Mersin) 585476
2023-05-21 04:40:02 37.895 36.277 7.0 ML 3.5 Saimbeyli (Adana) 585469
2023-05-21 04:34:08 37.692 36.319 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş) 585470
2023-05-21 04:33:05 38.082 38.394 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 585479
2023-05-21 04:21:32 37.172 36.942 6.99 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 585467
2023-05-21 04:17:48 38.0 36.342 6.33 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 585468
2023-05-21 04:14:15 38.454 38.027 6.99 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 585464
2023-05-21 04:07:08 38.427 39.239 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 585465
2023-05-21 04:07:04 38.082 36.535 5.85 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 585466
2023-05-21 04:00:51 38.159 38.581 7.02 ML 2.1 Battalgazi (Malatya) 585463
2023-05-21 03:50:37 37.598 36.278 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 585462
2023-05-21 03:39:09 38.407 37.229 8.33 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 585460
2023-05-21 03:31:58 37.841 36.228 6.96 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 585461
2023-05-21 03:31:13 38.078 38.429 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 585457
2023-05-21 03:29:50 38.874 37.29 6.86 ML 1.6 Gürün (Sivas) 585456
2023-05-21 03:22:12 38.121 38.57 7.01 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 585459
2023-05-21 03:12:12 36.599 36.391 7.43 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay) 585458
2023-05-21 03:09:04 37.531 37.148 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585454
2023-05-21 03:06:47 38.093 37.393 5.04 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 585453
2023-05-21 03:00:25 37.393 37.421 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 585455
2023-05-21 02:39:42 38.703 39.959 7.0 ML 2.6 Palu (Elazığ) 585446
2023-05-21 02:35:13 37.759 27.173 9.47 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.64 km] Kuşadası (Aydın) 585450
2023-05-21 02:32:17 38.057 36.606 7.46 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 585449
2023-05-21 02:18:33 37.9 36.543 7.09 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 585447
2023-05-21 02:14:02 38.48 37.998 7.13 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 585448
2023-05-21 02:12:26 37.869 36.024 11.42 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 585452
2023-05-21 02:08:32 37.361 37.049 7.26 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585451
2023-05-21 01:59:28 38.311 39.458 7.0 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır) 585445
2023-05-21 01:19:59 38.081 38.375 6.91 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 585444
2023-05-21 01:17:19 37.744 36.409 7.09 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) 585443
2023-05-21 00:24:29 38.109 38.228 7.01 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) 585435
2023-05-21 00:23:00 39.456 38.267 6.98 ML 2.0 Divriği (Sivas) 585441
2023-05-21 00:20:34 38.024 38.153 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 585442
2023-05-21 00:12:02 38.083 36.635 7.51 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 585440
2023-05-21 00:09:02 37.516 37.119 7.08 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 585437

 


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