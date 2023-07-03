Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Engin Özkoç'a yeni görev!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:56

Güncelleme: 03.07.2023 - 18:17

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de yeni bir görevlendirme yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç’u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi.

TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.

DANIŞMAN VE BAŞDANIŞMANLARIN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ!

15 Haziran'da CHP'den yapılan açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman ve başdanışmanlık görevlerini yürüten isimlerin, görevlerine son verildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."