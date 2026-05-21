Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Mutlak butlan kararı hayırlı olsun'

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Mutlak butlan kararı hayırlı olsun'

21.05.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Mutlak butlan kararı hayırlı olsun'

Son dakika haberi... CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'e yaptığı ilk açıklamasında, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

İLK AÇIKLAMAYI TGRT'YE YAPTI: "HAYIRLI OLSUN"

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kanalına geldi.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mutlak butlan kararı sonrasında görevi devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı ofisinde öğrendiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra evine geçerek gelişmeleri takip ettiği öğrenildi.

"PARTİLİLER SÜKUNETLE KARŞILAMALI"

Kılıçdaroğlu ayrıca TV100'e de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bütün partililer sükunetle karşılamalı; Partimiz çok büyük bir partidir, kendi sorunları kendi içinde kendisi çözecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla dün bir video yayımlamıştı. 

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda CHP içerisinde dönen tartışmalara yönelik ifadeler kullanılmıştı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Kurultay

İlgili Haberler

Son Dakika... 'Mutlak butlan' kararı sonrası İl Belediye Başkanları toplantısı iptal edildi
Son Dakika... 'Mutlak butlan' kararı sonrası İl Belediye Başkanları toplantısı iptal edildi Son dakika haberi... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi’nin 38. Olağan Kurultay kararının ardından CHP’nin yarın Giresun’da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı iptal edildi.
Mutlak butlan kararı çıktı: Borsa İstanbul günü devre keserek kapattı
Mutlak butlan kararı çıktı: Borsa İstanbul günü devre keserek kapattı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasında Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak görevi Kemal Kılıçdaroğlu’na devretme kararı, siyasi belirsizliği tırmandırarak Borsa İstanbul’da sert bir satış dalgasına yol açtı.
Son dakika... CHP MYK 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü toplandı: 'Genel merkezi terk etmeyeceğiz'
Son dakika... CHP MYK 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü toplandı: 'Genel merkezi terk etmeyeceğiz' CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi. Gelişmenin ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Öte yandan Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi. CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.