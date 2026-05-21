Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Mutlak butlan kararı hayırlı olsun'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

İLK AÇIKLAMAYI TGRT'YE YAPTI: "HAYIRLI OLSUN"

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kanalına geldi.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mutlak butlan kararı sonrasında görevi devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı ofisinde öğrendiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra evine geçerek gelişmeleri takip ettiği öğrenildi.

"PARTİLİLER SÜKUNETLE KARŞILAMALI"

Kılıçdaroğlu ayrıca TV100'e de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bütün partililer sükunetle karşılamalı; Partimiz çok büyük bir partidir, kendi sorunları kendi içinde kendisi çözecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla dün bir video yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda CHP içerisinde dönen tartışmalara yönelik ifadeler kullanılmıştı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.