Son Dakika... Kırşehir'de doğalgaz patlaması! Enkaz altında kalanlar kurtarıldı
Son dakika haberi... Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; patlamada 2 katlı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.
Kırşehir Çiçekdağ'da bir apartmanda dairesinde yaşanan doğalgaz patlaması sonrası kentte sıcak dakikaklar yaşanıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi'nde İhsan Yorulmaz’a ait müstakil binada meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlama, binanın çökmesine neden oldu.
Dört aile bireyi enkaz altında kalırken, enkaz altında kalanlar AFAD’ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp, yakın hastanelere sevk edildi.
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