Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü!

Son dakika gelişmesi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:20
Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü!
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Konya'da, saat 12.54 sıralarında Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde faaliyet gösteren eğitim uçağı, inişe hazırlandığı sırada Türk Yıldızları Parkı'na düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PİLOT KURTULDU

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.


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