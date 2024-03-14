Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü!
Son dakika gelişmesi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü.
Konya'da, saat 12.54 sıralarında Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde faaliyet gösteren eğitim uçağı, inişe hazırlandığı sırada Türk Yıldızları Parkı'na düştü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
PİLOT KURTULDU
Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Çocukluk ve gençlik...
- ‘Daireleri sayıyor herhalde’
- 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'