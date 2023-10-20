Son Dakika: KPSS 2023/6 SGK Personel Alımı tercih sonuçları açıklandı

SGK'da çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı için tercihler sona erdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:04
Son Dakika: KPSS 2023/6 SGK Personel Alımı tercih sonuçları açıklandı
Abone Ol google-news

SGK personel alımı sonuçları açıklandı. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada "5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.





SGK personel alımı kpss Son dakika

İlgili Haberler

SGK personel alımı tercihleri başladı mı? SGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS 2023/6 tercih kılavuzu...

SGK personel alımı tercihleri başladı mı? SGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS 2023/6 tercih kılavuzu...
FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler