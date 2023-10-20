Son Dakika: KPSS 2023/6 SGK Personel Alımı tercih sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:04

SGK personel alımı sonuçları açıklandı.



ÖSYM'den yapılan açıklamada "5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.











