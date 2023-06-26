Son Dakika: LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Son dakika haberi.. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 13:37
Son Dakika: LGS tercih kılavuzu yayımlandı
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Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkez, sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

LGS kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.


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