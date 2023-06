LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS kılavuzu açıklandı mı?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:20

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:20

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da düzenlendi. Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. rinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

LGS CEVAP ANAHTARLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, LGS merkezi sınavının sorularına ve cevap anahtarlarına MEB'in www.meb.gov.trinternet sitesinden erişebiliyor.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLERE NE OLACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.